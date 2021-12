The Royal Treatment: il trailer della nuova commedia con Mena Massoud, star di Aladdin

The Royal Treatment, in arrivo il 20 gennaio su Netflix, è il nuovo film con star Mena Massoud, il protagonista di Aladdin, di cui ora è possibile vedere il trailer.

Nel filmato si vede una giovane che viene assunta per occuparsi del trucco e delle acconciature in occasione del matrimonio reale tra il principe Thomas, erede al trono di Lavania, e una ragazza scelta dalla sua famiglia. Isabella lo porta così a vivere un'esperienza nel mondo "reale", facendogli scoprire qualcosa di totalmente diverso.

La commedia romantica The Royal Treatment è stata scritta da Holly Hester, mentre la regia è firmata da Rick Jacobson.

La sinossi anticipa: Isabella (Laura Marano) gestisce il suo salone di bellezza e non teme di condividere liberamente la propria opinione, mentre il principe Thomas (Mena Massoud) guida la sua nazione e sta per sposarsi per dovere più che per amore. Quando Izzy e le sue amiche ottengono l'opportunità unica di occuparsi delle acconciature del matrimonio reale, lei e il Principe Thomas imparano che prendere il controllo del proprio destino richiede la possibilità di seguire il proprio cuore.