Il Traditore: il trailer del film con Pierfrancesco Favino

Il primo trailer de Il Traditore, il nuovo film con cui Marco Bellocchio sarà in concorso a Cannes 2019, mostra finalmente Pierfrancesco Favino, che sarà l'assoluto protagonista, nei panni di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di Mafia.

Sarà presentato tra pochi giorni sulla Croisette, unico film italiano in gara, e arriverà nelle nostre sale il 23 maggio, giorno scelto non a caso dalla 01 Distribution, in quanto anniversario della strage di Capaci (compiuta il 23 maggio 1992) in cui perse la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, il primo che convinse l'ex boss Tommaso Buscetta a collaborare con la giustizia, cambiando per sempre le sorti nel rapporto tra Stato e criminalità organizzata.

Ecco il trailer de Il Traditore:

"Dottor Falcone noi dobbiamo decidere solo una cosa: chi deve morire prima. Lei o io?": comincia in maniera potentissima la prima clip de Il Traditore, nuovo film con cui il regista Marco Bellocchio si propone di ricostruire una pagina fondamentale della storia italiana attraverso la vicenda del pentito Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino). Un primo trailer in cui sono condensati quelli che saranno i momenti fondamentali del film: il passato da boss, la fuga in Brasile, poi quell'incontro con Giovanni Falcone che cambiò per sempre le vite di entrambi.

Questa la sinossi ufficiale de Il traditore, che "racconta il primo grande pentito di mafia, l'uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla Piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, secondo una prospettiva inedita e mai studiata prima: sarà il "Traditore." Un racconto fatto di violenze e di drammi, che inizia con l'arresto in Brasile e l'estradizione di Buscetta in Italia, passando per l'amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all'Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti: un tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall'Italia per sempre".

La nuova opera di Marco Bellocchio, che si avvale delle musiche del Premio Oscar Nicola Piovani, vede nel cast, oltre a Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane e Marco Gambino.