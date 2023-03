Il Sol Dell'Avvenire: il trailer del nuovo film di Nanni Moretti fa ironia sul suicidio e su Netflix

Trailer scoppiettante, ricco di humor, ironia sul suicidio, sulla psicanalisi e perfino su Netflix per Il sol dell'avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti in uscita il 20 aprile.

Nanni Moretti sfreccia in monopattino per una Roma notturna insieme a Mathieu Amalric sulle note di Voglio vederti danzare di Franco Battiato nel trailer de Il Sol Dell'Avvenire, il suo nuovo interpretato da Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova e dal polacco Jerzy Stuhr, in uscita nei cinema il 20 aprile distribuito da 01 Distribution.

Nanni Moretti legge i diari di Caro Diario: "Sono un regista modesto. Mi sento uno zero assoluto"

Il sol dell'avvenire vede Nanni Moretti nei panni di regista militante del PCI e ossessionato dalla politica impegnato a girare un film che proporrà anche a Netflix solo per venire respinto in una delle scene più divertenti del trailer. Non mancheranno crisi esistenziali e addirittura pensieri suicidi, m anche odi alla crema idratante.

Nanni Moretti ha firmato la sceneggiatura con Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano.

Secondo vari media italiani, tra cui Ciakmagine e Comingsoon.it, Il sol dell'avvenire potrebbe entrare a far parte del programma del concorso di Cannes 2023.