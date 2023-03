Il Sol Dell'Avvenire: Nanni Moretti: annuncia la data di uscita su Instagram

Nanni Moretti annuncia a sorpresa su Instagram la data di uscita del suo nuovo film, Il Sol Dell'Avvenire, diffondendo anche un primo coloratissimo poster che mostra una figura in siloeette seduta su un'altalena. Il film interpretato da Margherita Buy, Silvio Orlando, dallo stesso Nanni Moretti, dal francese Mathieu Amalric e dal polacco Jerzy Stuhr arriverà nei cinema il 20 aprile distribuito da 01 Distribution.

I dettagli del nuovo film di Moretti, rivelati dal regista in un'intervista a Ilaria Ravarino per Italian Cinema, sono stati confermati da Fandango, che sta producendo in tandem con la Sacher Shingle di Moretti e RAI Cinema.

Al momento la trama de Il sol dell'avvenire è top secret, ma Moretti ha anticipato che sarà un period movie musical ambientato a Roma tra gli anni '50 e '70 che coinvolgerà il mondo del cinema, visto che il protagonista sarà un regista militante del PCI impegnato a girare un film, e quello del circo. Moretti ha firmato la sceneggiatura con Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano.

Una novità riguarda la scelta della location: Nanni Moretti girerà il suo nuovo film, che ha descritto come un lavoro "complesso e costoso", presso gli studi di Cinecittà nei teatri di posa e negli spazi adiacenti.