Il sol dell'avvenire in blu-ray, la recensione: Nanni Moretti e un'edizione speciale che non ti aspetti

L'ultimo film di Nanni Moretti, presentato quest'anno a Cannes, è approdato ora in homevideo. Ed è un arrivo in qualche maniera sorprendente quello de Il sol dell'avvenire. Perchè la Eagle Pictures, oltre alle edizioni tradizionali in blu-ray e DVD, presenta anche un'edizione speciale numerata a tiratura limitata, che abbiamo avuto il piacere di poter analizzare ed è oggetto di questa recensione.

Davvero la maniera migliore per omaggiare un film che è un po' la summa del cinema di Nanni Moretti e dove si riscoprono tanti protagonisti delle sue opere, da Margherita Buy a Silvio Orlando. Nel film Moretti interpreta il regista Giovanni, che vive un momento di crisi con la moglie Paola, una produttrice cinematografica. Giovanni sta girando un film ambientato nel 1956 il cui protagonista è il segretario della sezione del Partito Comunista italiano del Quarticciolo, a Roma, che deve capire come reagire all'invio dei carri armati sovietici a Budapest.

Un'edizione numerata a due dischi con booklet, poster e card

Come detto, vedere abbinata un'edizione speciale a un personaggio come Nanni Moretti, suona perfino un po' strano. Ma quella targata Eagle è una sorpresa assolutamente piacevole, che consente quasi di avvicinare maggiormente un artista di solito schivo e austero. L'edizione speciale de Il sol dell'avvenire è una combo a due dischi, nella quale il film è presentato nella versione blu-ray e anche in quella DVD. Ma ci sono anche dei gadget all'interno dell'elegante confezione slipcase che al suo interno contiene l'amaray. Troviamo infatti la card francese del film che sul retro ha una delle frasi dette da Moretti, poi il poster italiano del film formato 29x47 cm, quindi un booklet illustrato di 16 pagine con alcune foto e altre frasi chiavi.

Un video nitido con dettaglio incisivo e croma sempre vivace

Sul piano tecnico l'edizione è eccellente. Ovviamente per il video parliamo del formato blu-ray, di gran lunga migliore rispetto al DVD. L'alta definizione è sempre apprezzabile e la qualità si nota subito nelle prime scene notturne, dove i dettagli emergono in maniera netta, il contrasto è perfettamente calibrato e il quadro gode di una nitidezza esemplare, basta vedere nella prima scena notturna quanto è definito il muro dove appare il titolo del film.

Le immagini continuano sempre su questo livello, ma se nelle scene esterne il dettaglio è incisivo e molto elevato su tutti gli elementi del piano, con primi piani molto definiti e ambienti ben descritti nei particolari, in alcuni interni più scuri affiora una lieve pastosità, anche se la compattezza non viene mai meno. A tutto questo si associa un croma sempre naturale ma vivacissimo nel riprodurre i colori del circo, le bandiere rosse ma anche gli abiti, sia quelli attuali che quelli riprodotti nel film ambientato nel 1956.

L'audio: dialoghi cristallini e una musica che abbraccia lo spettatore

Le canzoni hanno un'importanza fondamentale nel film per vari motivi, ce ne sono tante bellissime (oltre alla colonna sonora per il film), perché, come spiega proprio il regista Giovanni, lui vorrebbe fare un film con tante canzoni italiane. In tutti questi momenti la musica è ottimamente riprodotta da una traccia DTS HD 5.1 che avvolge lo spettatore con calore, con timbro deciso, buon utilizzo dei diffusori e partecipazione sobria e mai invasiva del sub. Il tutto completato da dialoghi perfetti e puliti, mentre l'ambienza svolge correttamente il suo compito, anche se ci troviamo di fronte a un film che ovviamente di spunti sonori non ne ha molti, se non nella citata musica o nelle scene del circo.

Gli extra: un backstage di 30 minuti per carpire tutti i segreti di Moretti sul set

Altra bella sorpresa a completare l'edizione, la presenza di un corposo backstage di 30 minuti, nel quale oltre a vari interventi di regista e cast, possiamo soprattutto vedere tanti momenti della realizzazione del film con scene catturate sul set, in una lavorazione che ancora ha risentito del covid come dimostrano le tante mascherine. Curiosa comunque la vivacità dello stesso Moretti, a volte rigoroso nella direzione degli attori, ma anche gioviale e scatenato nella sua presenza carismatica sul set.