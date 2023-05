Il sol dell'avvenire: Nanni Moretti e il cast ballano sul red carpet di Cannes sulle note di Franco Battiato

Critica internazionale divisa sul film di Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire, in Concorso a Cannes 2023, ma tutti hanno condiviso l'entusiasmo del cast e del regista, che hanno improvvisato una danza sul red carpet del festival sulle note del brano di Franco Battiato Voglio vederti ballare, presente in una delle scene più suggestive del film.

Accompagnato dalle attrici Margherita Buy e Barbora Bobulova, che ne Il sol dell'avvenire interpretano, rispettivamente, la moglie del protagonista e quella del suo alter ego Silvio orlando, Nanni Moretti ha improvvisato qualche passo roteando sulla Montée des Marches e scatenando l'entusiasmo del pubblico presente. Il loro esempio è stato seguito prontamente da Mathieu Amalric, dal produttore Domenico Procacci, dalla sceneggiatrice Francesca Marciano fino a estendersi all'intera equipe del film, uno dei tre titoli italiani in Concorso insieme a Rapito di Marco Bellocchio e La chimera di Alice Rohrwacher.

Comunque vada, Il sol dell'avvenire sarà un successo

Dopo essere risalito in quinta posizione nella classifica degli incassi italiani lo scorso weekend, Il sol dell'avvenire potrebbe sfruttare la spinta propulsiva del passaggio a Cannes per superare i 4 milioni di euro in patria. A questi vanno aggiunti gli incassi internazionali, che sanciscono il successo del nuovo lavoro di Moretti.

Come rivela la nostra recensione de Il sol dell'avvenire, il film è una riflessione personale del regista su cinema, politica, pubblico e provato di fronte all'incuria dei tempi moderni. Il tutto declinato con quell'umorismo che è il marchio di fabbrica di Nanni Moretti.