Il silenzio degli innocenti, Molly Ringwald stava per interpretare la protagonista: 'Ma ero troppo giovane'

All'apice del successo negli anni '80 grazie a commedie come Bella in rosa e Breakfast Club, Molly Ringwald ha recentemente rivelato di aver incontrato la produzione de Il silenzio degli innocenti per il ruolo da protagonista.

Non solo, l'attrice incontrò il regista Jonathan Demme per discutere della parte, così come arrivò a discutere del ruolo da protagonista per Una donna in carriera con Mike Nichols. Tuttavia, Ringwald, oggi 56enne, ha raccontato che "sfortunatamente ero troppo giovane" per quei ruoli.

Primo piano di Jodie Foster in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

I ruoli in questioni andarono rispettivamente a Jodie Foster, che poi si aggiudicò l'Oscar come protagonista, e a Melanie Griffith, nominata agli Oscar per la parte.

Ingabbiata in un ruolo

Sebbene questi due ruoli avrebbero indubbiamente cambiato il corso della sua carriera, la Ringwald ha affermato di essere stata incasellata nei film per adolescenti. L'attrice divenne un membro integrante di un gruppo che i media soprannominarono "Brat Pack", una cricca di giovani star che recitarono insieme in vari film per adolescenti durante gli anni '80.

La Ringwald ha dichiarato a Variety di non essere una fan di questa etichetta, affermando: "Mi sembra che sia stato un modo per liquidarci".

E mentre le sue parti nei film di John Hughes erano iconiche, le sono stati offerti altri ruoli in film per adolescenti che non si sono mai rivelati all'altezza. "Non tutti erano in grado di scrivere per gli adolescenti con lo stesso acume di Hughes", ha dichiarato. "E anche se volevo affrontare materiale per adulti, ero limitata perché ero effettivamente ancora un'adolescente".

Il cameo in The Bear

Tuttavia, negli ultimi anni la Ringwald è apparsa in serie tv acclamate dalla critica come Feud: Capote vs The Swans e Dahmer - Monster: La storia di Jeffrey Dahmer.

L'attrice ha anche fatto un cameo in The Bear nella prima stagione come leader di una riunione degli Alcolisti Anonimi a cui partecipa il personaggio di Jeremy Allen White, lo chef Carmy Berzatto.

Bella in rosa, Molly Ringwald vide l'abito del ballo e pianse: "Nessuno può star bene con quella roba indosso"

L'attrice ha rivelato a Variety perché l'apparizione in The Bear è stata importante per lei. "C'era un sacco di gente che non mi ha nemmeno riconosciuta, e questo per me è il più grande complimento", ha detto.

Ha proseguito: "Lavorare con attori davvero forti ti fa crescere completamente. Sto ancora aspettando un ruolo che mi utilizzi al meglio delle mie capacità".