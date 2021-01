Il silenzio degli innocenti, Anthony Hopkins: "Quando ho letto il titolo ho pensato a un film per bambini"

Quando ad Anthony Hopkins è stata inviata per la prima volta la sceneggiatura de Il silenzio degli innocenti, il titolo gli ha fatto credere che fosse un film per bambini.

Sir Anthony Hopkins ha confessato candidamente di aver scambiato Il silenzio degli innocenti per un film per bambini dopo aver letto il titolo che, in originale, è "Il silenzio degli agnelli".

Anthony Hopkins è Hannibal Lecter in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

Ispirato al romanzo omonimo di Thomas Harris, Il silenzio degli innocenti si è rivelato un incredibile successo di pubblico e critica conquistando cinque premi Oscar - Miglior film, regia, miglior attrice per Jodie Foster, miglior sceneggiatura non originale (Ted Tally) e naturalmente miglior attore per l'Hannibal Lecter di Anthony Hopkins che, nonostante una permanenza sullo schermo di soli 16 minuti, fornisce una performance superlativa nel ruolo del serial killer cannibale.

Anthony Hopkins in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI di J. Demme

Nonostante la natura agghiacciante del thriller, Hopkins ha rivelato a Variety che il titolo del copione inviatogli dal suo agente, in un primo tempo, lo aveva fatto pensare che si trattasse di un film per bambini:

"Il mio agente mi ha invitato un copione dicendomi 'Perché non lo leggi? Si intitola Il silenzio degli agnelli'. Ho risposto 'Ma è una storia per bambini?' Era un caldo pomeriggio d'estate, la sceneggiatura è arrivata e ho cominciato a leggerla. Dopo 10 pagine, ho telefonato al mio agente e gli ho detto 'Questa è una vera offerta? Lo voglio sapere. Questo è il miglior ruolo che abbia mai letto'. Ho finito il copione, e il sabato pomeriggio Jonathan Demme è venuto a cena da me. Gli ho chiesto 'Fai sul serio?' Lui mi ha garantito di sì, era un uomo meraviglioso. Non riuscivo a credere alla fortuna che avevo avuto, ed ero terrorizzato all'idea di parlare con Jodie Foster. Ho pensato 'Ha appena vinto un Oscar'."

Ancora oggi, Il silenzio degli innocenti è considerato uno dei migliori thriller di tutti i tempi. Al film sono seguiti un sequel, due prequel e due serie tv inclusa Hannibal e l'imminente Clarice, serie CBS che di focalizzerà sul personaggio dell'agente dell'FBI Clarice Sterling e sulla sua carriera dopo i fatti de Il silenzio degli innocenti.