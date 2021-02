Il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen: "Vedrò la serie, mi interessa il lavoro di J.A. Bayona"

Il Signore degli Anelli sarà alla base di una nuova serie televisiva prodotta per Amazon e Viggo Mortensen, interprete di Aragorn nella trilogia cult di Peter Jackson, ha svelato perché è curioso di scoprire quale sarà il risultato.

L'attore ha parlato del progetto durante un'intervista rilasciata al magazine GQ che gli ha permesso di parlare del ritorno sugli schermi del mondo creato da Tolkien.

Viggo Mortensen ha confermato che ha intenzione di vedere la serie ispirata a Il signore degli anelli: "Sì, è diretta da un regista spagnolo, Juan Antonio Bayona. Sono interessato a scoprire cosa faranno". L'interprete di Aragorn ha sottolineato: "La stanno girando in Nuova Zelanda. Bayona è un ottimo regista, quindi probabilmente varrà la pena vederla".

Mortensen non conosce però molti dettagli del progetto: "Sono curioso di scoprire cosa faranno, come interpreteranno l'opera di J.R.R. Tolkien. Non so quanto abbiano avuto la possibilità di usare da chi si occupa delle sue opere".

Ambientato nella Terra di Mezzo, l'adattamento seguirà linee narrative precedenti a quanto raccontato ne La Compagnia dell'Anello. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione e i suoi primi due episodi saranno diretti da J.A. Bayona, regista di film come The Orphanage e The Impossible, che si occuperà anche della produzione esecutiva.