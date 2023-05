Il signore degli anelli: Il videogame Gollum sommerso di critiche, lo sviluppatore si scusa per i bug

Il lancio di The Lord of the Rings: Gollum, il gioco stealth de Il signore degli anelli, è stato accolto con una serie di recensioni negative attraverso le quali gli utenti hanno criticato il videogame per i suoi innumerevoli bug. GamesRadar, in particolare, lo ha descritto come "un'esperienza da evitare del tutto", anziché un viaggio inaspettato.

Dopo che i primi commenti relativi ai problemi del gioco hanno iniziato ad inondare i social, lo sviluppatore Daedalic Entertainment si è scusato su Twitter, affermando che quelli dello studio "si rammaricano profondamente che il gioco non abbia soddisfatto le aspettative che abbiamo stabilito per noi stessi o per la nostra dedicata comunità".

Lo sviluppatore si è anche impegnato a migliorare il gioco e ha ringraziato gli utenti per i loro feedback, suggerendo: "Siamo consapevoli che il successo di un gioco si basa sul divertimento e sulla soddisfazione dei suoi giocatori. Apprezziamo sinceramente i vostri feedback e li ascolteremo sicuramente, leggeremo i vostri commenti e analizzeremo le critiche costruttive che ci avete fornito."

La Daedalic Entertainment ha sottolineato il proprio impegno nel rimediare alla situazione e ha promesso una comunicazione trasparente riguardo alle prossime patch: "Il nostro team di sviluppo sta lavorando diligentemente per affrontare i bug e i problemi tecnici riscontrati da molti di voi. Siamo impegnati a fornirvi patch che vi permetteranno di godervi il gioco al massimo delle sue potenzialità. Desideriamo ancora una volta scusarci sinceramente per qualsiasi disagio causato e apprezziamo la vostra comprensione."