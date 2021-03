Il Signore degli Anelli: tutto sulla reunion per il ventesimo anniversario del primo film

Il Signore degli Anelli si prepara a tornare in sala a partire dal prossimo 26 marzo. L'Alamo Drafthouse Cinema, infatti, sarà la sede di tre speciali proiezioni accompagnate da altrettante reunion del cast dell'intero franchise.

Gli innamorati a Rivendell

Come riportato da Deadline, in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, i tre film del franchise saranno proiettati all'Alamo Drafthouse Cinema che sarà anche la sede di tre incontri con il cast della saga. Gli incontri saranno moderati da Stephen Colbert e saranno un'esclusiva cinematografica sebbene l'idea sia anche quella di rendere disponibile per tutti, in futuro, l'evento in versione digitale. Ovviamente, quindi, ad essere sottolineata è l'importanza della sala cinematografica come presidio culturale e di memoria storica. A questo proposito, Elijah Wood ha dichiarato: "Una delle esperienze che più mi sono mancate nel corso dell'ultimo anno è stata proprio quella di stare in una sala cinematografica buia in attesa dell'inizio del film. Per questo motivo, ho pensato di riunire il mio team e di dare una mano alle sale cinematografiche indipendenti".

Il primo dialogo successivo alla proiezione de Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello vedrà la partecipazione di Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan e di Elijah Wood. Il secondo dialogo dopo la proiezione de Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, invece, vedrà la partecipazione di Cate Blanchett, Orlando Bloom, Viggo Mortensen e Liv Tyler. All'ultimo incontro, successivo alla proiezione de Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, prenderanno parte Peter Jackson, Sir Ian McKellen ed Andy Serkis.

Al momento non è ancora chiaro quale possa essere lo sbocco digitale di queste tre conversazioni. Ciò che è certo è che gli attori dispenseranno, ancora una volta, i loro numerosi aneddoti sulla lavorazione di un film che ha fatto la storia del cinema americano recente. Nel frattempo, Amazon Studios è al lavoro sulla serie che debutterà su Amazon Prime Video nel corso dell'anno.