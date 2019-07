Il Signore degli Anelli: il team creativo scelto da Amazon per la serie tv è stellare!

Il Signore degli Anelli, la serie tv Amazon, continua a prendere forma con l'annuncio del team creativo. I nomi di chi lavorerà sul set dello show sono stati annunciati oggi durante il press tour della Television Critics Association.

Dietro le quinte de Il Signore degli Anelli ci saranno: i produttori esecutivi Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Il trono di spade), Gene Kelly (Boardwalk Empire - L'impero del crimine) e Sharon Tal Yguado, la scrittrice e produttrice esecutiva Gennifer Hutchison (Breaking Bad), lo scrittore e produttore esecutivo Jason Cahill (I Soprano); lo sceneggiatore Justin Doble (Stranger Things), i produttori Bryan Cogman (Il trono di spade), Stephany Folsom (Toy Story 4) e Ron Ames (The Aviator); la scrittrice e produttrice Helen Shang (Hannibal); e Glenise Mullins come consulente per la sceneggiatura.

Oltre a loro, Amazon ha anche annunciato i nomi della costumista Kate Hawley (Suicide Squad), dello scenografo Rick Heinrichs (Star Wars: Gli ultimi Jedi), del supervisore agli effetti visivi Jason Smith (The Revenant), dello studioso di Tolkien Tom Shippey e dell'illustratore e concept artist John Howe. Naturalmente i nomi appena annunciati vanno ad aggiungersi a quelli degli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, e J.A. Bayona, scelto come regista dei primi due episodi e produttore. Una settimana fa era stato ancora Variety a svelare il nome della prima attrice entrata a far parte del cast: si tratta di Markella Kavenagh, che interpreterà Tyra, personaggio su cui non ci sono al momento altri dettagli.

Il nuovo show ispirato alla saga di J.R.R. Tolkien proporrà delle storie totalmente inedite che saranno ambientate prima degli eventi raccontati in La Compagnia dell'Anello. Amazon Studios ha già ordinato la produzione di più stagioni della serie tratta da Il signore degli anelli che potrà contare sul sostegno di Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema.