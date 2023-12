Il signore degli anelli: il maestoso set LEGO di Gran Burrone è di nuovo in mega offerta su Amazon

La storia de Il signore degli anelli, negli anni, è riuscita ad andare ben oltre l'enorme successo riscosso dall'originale versione cartacea scritta e costruita dal genio di J.R.R. Tolkien, approdando in altri media che ne hanno ulteriormente ampliato e amplificato le possibilità espressive, in termini di rapporto col grande pubblico mondiale. È questo il caso del lavoro fatto al cinema da Peter Jackson che, con le sue due trilogie ha cercato di fare forma e rispetto a uno dei lavori letterari più famosi, citati e rispettati nella storia dell'umanità. Non si tratta, però, solamente di personaggi iconici, ma soprattutto di un contesto fantasy che ha fatto scuola, e continua a farla, sia in termini narrativi che iconici e iconografici.

Proprio per tutte queste ragioni vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, il set LEGO di Gran Burrone, da Il signore degli anelli, è nuovamente in offerta. Sul sito è possibile recuperarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 428,88€, con uno sconto del 14% sul prezzo segnalato precedentemente (499,99€). Se interessati all'acquisto, o anche semplicemente ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO de Il signore degli anelli meravigliosamente dettagliato

Il set LEGO di Gran Burrone, dall'universo narrativo de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, viene così descritto e introdotto su Amazon: "Questo grande set LEGO Icons presenta la Casa di Elrond, ricca di dettagli e decorata con fogliame autunnale, per creare la sensazione di trovarsi nel profondo della foresta di Gran Burrone, e include 15 minifigure LEGO del Signore degli Anelli, tra cui i personaggi di Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond e Gandalf il Grigio. Crea il Consiglio di Elrond, fa' sedere le minifigure attorno alla pietra su cui è posto l'Unico Anello, ed esplora gli interni, come la camera da letto di Frodo e il resto".

Stiamo parlando di un set LEGO composto da 6167 mattoncini, impegnati a dettagliare un contesto che ha fatto la storia stessa del genere fantasy come lo conosciamo attualmente.