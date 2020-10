Il Signore degli Anelli: la serie conterrà scene di nudo?

La serie ispirata al cult Il signore degli anelli in fase di sviluppo per Amazon sembra conterrà delle scene di nudo, almeno secondo quanto riportano i dettagli condivisi per la ricerca di comparse in Nuova Zelanda.

L'indiscrezione, inoltre, conferma che potrebbero essere girate delle sequenze che impongono la presenza sul set del coordinatore delle scene che richiedono dei momenti di intimità.

Sul sito TheOneRing.net è stato riportato l'annuncio riguardante il casting di The Lord of the Rings diffuso dall'agenzia BGT in cui si dichiara: "Siete a vostro agio con le scene di nudo? Paghiamo fino a 500 dollari al giorno. Usate il riferimento NUDE. Abbiamo bisogno di persone disposte a girare delle scene ad Auckland, di età superiore ai 18 anni, di tutte le taglie e senza distinzioni per quanto riguarda l'aspetto fisico (Le linee guida sull'intimità verranno spiegate sul set)".

Alcuni fan hanno quindi espresso la propria preoccupazione temendo che la serie si ispiri ai contenuti in stile HBO, seguendo l'esempio dello show Il Trono di Spade in cui ci sono stati numerosi momenti senza filtri.

La serie The Lord of the Rings ha ottenuto da parte di Amazon il via libera alla produzione anche della seconda stagione e gli autori hanno sfruttato la pausa iniziata a marzo a causa dell'impossibilità di girare per lavorare agli script delle puntate.

Lo show Il Signore degli Anelli si svolgerà 3.000 anni prima dell'inizio dell'avventura di Frodo e della Compagnia dell'Anello raccontata nei film diretti da Peter Jackson. L'epoca è quella che inizia dopo l'esilio di Morgoth, il Signore Oscuro prima di Sauron.

Nel cast ci sono Robert Aramayo, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Morfydd Clark che avrà il ruolo di Galadriel da giovane.

Tra gli interpreti anche Tom Budge, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, e Charlie Vickers.

Le riprese della serie ispirata al Signore degli Anelli erano state interrotte a causa dell'emergenza sanitaria. Gli sceneggiatori J.D. Payne e Patrick McKay avranno inoltre il ruolo di showrunner, mentre J.A. Bayona, regista di Jurassic World - Il regno distrutto, dirigerà gli episodi iniziali della serie.