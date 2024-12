Il signore degli anelli, la prima reazione di Andy Serkis: "Non potevate chiamarmi per qualcosa di decente?"

Andy Serkis ha svelato la sua prima reazione di fronte alla proposta di interpretare Gollum nei film de Il signore degli anelli, reazione non delle migliori. Per fortuna, Serkis ha poi accettato dando vita a un memorabile Gollum nei tre film di Peter Jackson e nel primo capitolo della trilogia prequel The Hobbit.

Nel corso di un recente panel del Fan Expo di San Francisco, Andy Serkis ha confessato che, in un primo tempo, non era interessato a interpretare Gollum, ma avrebbe aspirato ad altri personaggi de Il signore degli anelli. Inoltre, era convinto di dover solo doppiare Gollum, finché Peter Jackson non gli ha spiegato il processo di motion capture, stimolando finalmente il suo interesse. Ecco le sue parole:

"Quando mi è stato chiesto per la prima volta di interpretare il personaggio di Gollum, me lo ha riferito il mio agente al telefono dicendomi, 'Guarda, stanno girando questo piccolo film in Nuova Zelanda chiamato Il Signore degli Anelli, e vogliono vederti come voce per un personaggio digitale'. Io ho pensato, 'Cosa? Ci devono essere una dozzina di buoni ruoli in quel film. Non puoi propormi per qualcosa di decente?' E lui, 'Beh, è ​​Gollum'. Originariamente mi era stato spiegato che sarebbe stata solo la voce. Poi quando ho incontrato Peter Jackson e ho fatto l'audizione, mi ha spiegato che stavano per provare questa nuova tecnologia chiamata motion capture e voleva che un attore fosse sul set per recitare con gli altri attori. Perché fino a quel momento molti personaggi in CG erano rappresentati solo da una pallina da tennis su un bastone e gli attori dovevano fingere di avere una relazione con essa".

Gollum insieme a Sam Gangee e Frodo Baggins

Il talento di Andy Serkis con la motion capture

L'interprete inglese ha ribadito le difficoltà di recitare senza nessun attore davanti e la complessità dell'uso della motion capture, tecnica al cui sviluppo Peter Jackson ha fornito un notevole contributo.

"Gollum, come molti sanno, è al centro di molte scene e crea divisioni tra Frodo e Sam, ed è tutta una questione di interazione. Voleva un attore per interpretare quel personaggio. Motion capture a parte, mi sono avvicinato a questo ruolo come qualsiasi altro ruolo, entrando nella psicologia, nella fisicità e poi nella voce. Non riesco semplicemente a trovare una voce; non funziona così per me come attore. Quindi, ho iniziato a pensare al senso di colpa che Gollum sentiva per aver ucciso suo cugino e a come quel senso di colpa fosse intrappolato, e ho deciso che era intrappolato nella sua gola. Quindi quel tipo di azione involontaria aiuta a creare il suono di Gollum. Da dove viene? Mentre stavo lavorando sulla voce, il mio gatto Diz è entrato nella scena in cui stavo lavorando sul personaggio e ha iniziato a tossire pelo, e ho visto la sua spina dorsale incresparsi come se stava cercando di tirare fuori la palla di pelo, ed è esattamente da lì che proveniva la voce di Gollum".

Ne Il Signore degli Anelli, Gollum era originariamente uno Hobbit di nome Smeagol che fu corrotto dall'Unico Anello. Gollum guida Frodo e Sam nel loro viaggio verso Mordor e serve a ricordare costantemente a Frodo cosa potrebbe accadergli se cedesse al potere dell'Anello. Il tragico retroscena e il ruolo di Gollum nel corso della trilogia lo rendono uno dei personaggi più rappresentativi del Signore degli Anelli.

La performance rivoluzionaria di Andy Serkis nei panni di Gollum lo ha reso uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. Peter Jackson ha deciso di utilizzare la tecnologia di motion capture per permettere all'attore di incarnare appieno Gollum. Dopo la trilogia del Signore degli Anelli, Serkis ha interpretato molti altri personaggi in motion capture nei film, come Cesare nel franchise del Pianeta delle scimmie e Snoke in Star Wars.