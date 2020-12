Il Signore degli Anell, Peter Jackson sulla versione dei film in 4K: "Sembrano girati oggi"

Attraverso un videodiario, Peter Jackson ha commentato la versione in 4K della trilogia de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, disponibile da oggi. Il regista ha quindi spiegato le correzioni fatte ed il lavoro svolto durante il processo di riedizione dei film.

Il prossimo anno ricorrerà il 20esimo anniversario del primo film de Il Signore degli Anelli, eppure il tempo trascorso non ha minimamente scalfito l'affetto che lega milioni di persone alla saga di Peter Jackson. Appassionati di tutte le età che, a partire da questa settimana, possono finalmente fare ritorno nella Terra di Mezzo grazie alla riedizione in 4K di tutti e sei i film appartenenti alle trilogie de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit.

I cofanetti Blu-ray 4K UHD sono ora disponibili ed il regista Peter Jackson ha parlato del processo di restauro dei film attraverso un video realizzato dalla Warner Bros. per celebrare l'uscita della versione in 4K che, neanche a dirlo, risulta già introvabile. Nel filmato in questione, Jackson dice che i sei film mancavano di coerenza nella loro colorazione ed in altri elementi, a causa del modo in cui sono stati girati. L'aggiornamento ha dato al team l'opportunità di tornare indietro e risolvere questo problema.

"È stato interessante tornare indietro e rivisitare questi film perché mi sono reso conto di quanto fossero incoerenti. E questo è davvero dovuto al modo in cui la trilogia del Signore degli Anelli è stata girata per la prima volta, circa 20 anni fa", ha dichiarato Jackson, che ha poi parlato de Lo Hobbit. "Per la trilogia de Lo Hobbit, i film mancavano di coerenza per una serie di motivi, incluso il modo in cui le scene sui set all'aperto sono state girate in diverse fasi della giornata. Con la riedizione in 4K, siamo stati in grado di indebolire i singoli colori. È fantastico poter avere tutti i film che sembrano essere stati girati nello stesso momento, finalmente", ha detto Jackson che ha poi affrontato il tema degli effetti visivi.

Durante l'aggiornamento del Signore degli Anelli per 4K, il team ha infatti notato che le imperfezioni negli effetti visivi erano più pronunciate. Quindi, con la riedizione, il team è tornato indietro ed ha rimosso e sistemato alcune di queste stranezze ed imperfezioni. Jackson ha quindi detto sugli effetti: "Sembra che siano stati fatti oggi, non 20 anni fa". Più in generale, il regista ha commentato il processo dicendo: "Non si tratta di rendere il film diverso. Si tratta semplicemente di prendere un film di 20 anni e farlo sembrare un film moderno".