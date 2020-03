Il signore degli anelli, Peter Jackson: "Il finale originale del film era brutale"

In una nuova biografia, Peter Jackson rivela la sua idea brutale e sanguinosa per il finale originale di Il signore degli anelli - Il ritorno del re.

Il finale che Peter Jackson aveva in mente per Il signore degli anelli - Il ritorno del re era davvero brutale. Lo ha svelato il regista nella biografia Peter Jackson: A Film-maker's Journey, specificando che l'idea iniziale era quella di uno scontro in cui Frodo avrebbe ucciso Gollum a sangue freddo.

Elijah Wood in una scena de Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Secondo l'idea di Peter Jackson, Frodo è talmente soggiogato dal potere dell'Anello da esser spinto a ucciderlo a sangue freddo per riaverlo. Questa versione è stata realmente girata, ma è stata poi scartata dalla versione definitiva del film. Ecco le parole del regista:

"Quando abbiamo girato la scena, Gollum morde il dito di Frodo e Frodo lo spinge giù dal burrone nel fuoco sottostante. Si tratta di un omicidio, all'epoca eravamo tutti d'accordo, sentivamo che tutti volevano che Frodo uccidesse Gollum."

scena di Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Pur essendo stata girata, la scena in questione non è mai stata diffusa in nessuna forma. Il finale del film è stato poi cambiato perché ritenuto poco in linea con la visione di Tolkien: "Era chiaro a tutti che lui voleva che Frodo fosse un eroe".

Nel romanzo di Tolkien, Gollum distrugge accidentalmente l'Unico Anello quando questo gli scivola di mano e finisce nella lava del Monte Fato dopo che lo aveva ripreso da Frodo. Nel film, Frodo e Gollum si azzuffano per l'anello. Gollum morte il dito di Frodo e si reimposessa dell'anello, così festeggia con una danza improvvisata. Frodo lo afferra e i due cadono a terra. Gollum rotola verso la lava con in mano l'anello e muore tra le fiamme mentre Frodo si salva aggrappandosi alle rocce.

Al momento Amazon sta realizzando una serie tv ispirata a The Lord of the Rings, in fase di lavorazione in Nuova Zelanda prima dello stop dovuto alla pandemia che imperversa.