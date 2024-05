Il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen: "Chiesi a Peter Jackson la spada di Aragorn per un altro film"

Viggo Mortensen ha rivelato in un'intervista a GQ di aver utilizzato l'iconica spada Andúril di Aragorn del Signore degli Anelli nel suo ultimo film, The Dead Don't Hurt.

Mortensen ha scritto e diretto il western, in cui interpreta un immigrato danese costretto a lasciare il suo amore (Vicky Krieps) durante la guerra civile. Per una sequenza fantasy presente nel film, Mortensen ha chiesto al regista de Il Signore degli Anelli, Peter Jackson, il permesso di utilizzare nuovamente la spada di Aragorn sul grande schermo. Mortensen ha interpretato il personaggio nella trilogia originale di Jackson e ha conservato la spada dopo la fine delle riprese.

Viggo Mortensen, nei panni di Aragorn, brandisce Anduril, la spada che fu spezzata ed è stata riforgiata per l'erede di Isildur.

Rivedremo Andúril al cinema

"Avevamo tutto per questa sequenza con un cavaliere. Avevamo trovato un cavallo fantastico e pieno di spirito, il tipo giusto da sella e avevamo il costume del cavaliere", ha spiegato Mortensen. "Tutto era al posto giusto, ma poi mi sono detto: 'Dovremmo avere una spada'".

Dopo una prima ricerca, Mortensen ha poi pensato alla spada di Aragorn: "Ho cercato e ce n'erano alcune buone ma poi ho pensato che sarebbe stato meglio usare [la spada di Aragorn] che avevo, perché è davvero buona. Ma sapevo che avrei dovuto chiedere il permesso perché sono sicuro che qualcuno l'avrebbe notata, anche se la si vede solo per pochi secondi, non è davvero essenziale per la scena e certamente non per il film, è solo qualcosa di sfuggita che si vede a malapena".

La risposta di Peter Jackson

"Ho chiesto a Peter Jackson se per lui andava bene, e mi ha risposto: 'Beh, è molto importante per la storia?'. Gli ho risposto: 'No, in realtà non lo è'", ha continuato Mortensen. "Non si nota quasi, ma qualcuno probabilmente lo farà. Mi ha detto che per lui andava bene, ma che avrei dovuto chiedere allo studio cinematografico. Così li ho contattati e per loro andava bene. Si sono resi conto che non era essenziale, che non avrebbe attirato molta attenzione su di sé. Sono stati molto gentili e ci hanno dato il permesso. Per questo l'abbiamo fatto, perché ci sembrava giusto. È stato una specie di incidente dell'ultimo minuto".

Dopo l'anteprima mondiale al Toronto Film Festival, The Dead Don't Hurt farà il suo debutto nelle sale americane domani 31 maggio. Non si conosce ancora la data d'uscita nelle sale italiane.