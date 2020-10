Il Signore degli anelli e Lo Hobbit: conto alla rovescia per le trilogie in 4K Ultra HD

Le due trilogie formate da Peter Jackson usciranno per la prima volta in 4K Ultra HD in versione cinematografica ed estesa: la data è l'1 dicembre negli Usa e probabilmente il 3 dicembre in Europa. Si attendono notizie per un'uscita italiana.