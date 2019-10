Il Signore degli Anelli: la star de Il trono di spade Joseph Mawle nel cast della serie Amazon

La serie tv su Il Signore degli Anelli dà il benvenuto nel cast alla star de Il trono di spade, Joseph Mawle. Mawle affiancherà Will Poulter e Markella Kavenagh in un ruolo chiave i cui dettagli, per adesso, sono avvolti nel mistero. Secondo i rumor potrebbe interpretare un villain di nome Oren.

Merlin: Joseph Mawle druante una scena dell'episodio La rianimazione della strega, della seconda stagione

Joseph Mawle è noto al grande pubblico per il ruolo di Benjen Stark nella serie HBO Il trono di spade. Di recente l'attore è apparso in nella serie tv Troy: Fall of a City nel ruolo di Odysseus.

Tutto ciò che sappiamo è che la serie The Lord of the Rings esplorerà nuove storyline che precedono gli eventi del romanzo La compagnia dell'anello.

La pre-produzione di The Lord of the Rings sarebbe già in corso, le riprese prenderanno il via a Auckland, la capitale della Nuova Zelanda, nei prossimi mesi. A quanto pare non verrà coinvolta Wellington, sede della WETA di Peter Jackson.

The Lord of the Rings sarà ambientato nella Seconda Era, cioè molti anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit. Juan Antonio Bayona dirigerà i primi due episodi della prima stagione, che sarà composta in tutto da 20 episodi.

