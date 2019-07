Il Signore degli Anelli: J.A. Bayona regista della serie Amazon

Il Signore degli Anelli tornerà sugli schermi con una serie prodotta da Amazon e tra i registi ci sarà anche J.A. Bayona, impegnato anche come produttore esecutivo dell'atteso progetto televisivo.

Il nuovo show ispirato alla saga di J.R.R. Tolkien proporrà delle storie totalmente inedite che saranno ambientate prima degli eventi raccontati in La Compagnia dell'Anello. Amazon Studios ha già ordinato la produzione di più stagioni della serie tratta da Il signore degli anelli che potrà contare sul sostegno di Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema. Al lavoro sulla sceneggiatura ci sono JD Payne e Patrick McKay, mentre Bryan Cogman (in precedenza nel team de Il Trono di Spade) sarà un consulente. Il regista Peter Jackson, che ha portato nelle sale cinematografiche le due trilogie tratte dai romanzi di Tolkien, non sarà impegnato in modo attivo nello sviluppo del progetto, pur essendosi dichiarato disponibile a collaborare in caso venisse interpellato.

Juan Antonio Bayona ha recentemente diretto Jurassic World: Fallen Kingdom e in passato ha lavorato per la tv in occasione di Penny Dreadful. Il filmmaker ha dichiarato: "J.R.R. Tolkien ha creato una delle storie più straordinarie e in grado di ispirare mai realizzate, ed essendo un fan da tutta la vita è per me un onore e una gioia far parte di questo incredibile team. Non vedo l'ora di portare di nuovo gli spettatori nella Terra di Mezzo e far loro scoprire le meraviglie della Seconda Era, con una storia mai vista prima".

