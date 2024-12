Il Signore degli Anelli, l'iconica trilogia di Peter Jackson torna su Mediaset per Natale: la programmazione

La trilogia de Il Signore degli Anelli torna in televisione in chiaro in occasione delle festività natalizie: ecco le programmazione dei film con orari e canali.

Il Signore degli Anelli torna in televisione, più precisamente sul Canale 20 di Mediaset durante le festività natalizie. Una notizia che farà felici i fan che potranno vedere l'iconica trilogia diretta da Peter Jackson che torna in chiaro nella sua versione estesa per Natale.

Frodo e la compagnia dell'anello ci riporteranno nella Terra di Mezzo durante le feste, e tra un regalo ed un altro potremo tornare a vivere il viaggio che condurrà il gruppo verso il Monte Fato tra diverse vicissitudini e peripezie. In prima serata potremo riguardare e tornare ad emozionarci con Legolas, Aragon e Gandalf che andranno in onda il 24, 25 ed il 26 dicembre.

La programmazione 2024 della trilogia de Il Signore degli Anelli

Ian McKellen, candidato all'Oscar per la sua interpretazione di Gandalf il Grigio

I tre lungometraggi della trilogia de Il Signore degli Anelli, diretti da Peter Jackson, saranno mandati in onda senza tagli, nella loro versione completa. Ecco gli orari ed i giorni nei quali potremo tornare ad immergersi nello straordinario mondo creato da Tolkien:

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello andrà in onda questa sera, 24 dicembre, su Canale 20 alle 21:15 e durerà 178 minuti

Il Signore degli Anelli: Le Due Torri , andrà in onda sempre su Canale 20 il 25 dicembre alle 21:30, e durerà 180 minuti nella versione integrale

Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, andrà in onda il 26 dicembre, a Santo Stefano e sarà il film conclusivo della trilogia che potremo vedere dalle 21:35 su Canale 20 e ci terrà compagnia per quasi tutta la notte.

Gli Anelli del Potere, tutti i riferimenti a Il Signore degli Anelli

Infine, per chi si fosse perso il terzo capitolo il 26 dicembre, Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, andrà anche in replica in seconda serata il 27 dicembre dalle 23:52 sempre sul Canale 20.

Il Signore degli Anelli, la trilogia che ha cambiato il mondo del cinema

Ian McKellen in una scena di Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Sicuramente è uno delle trilogie cinematografiche più importanti della storia del cinema. Per questo Il Signore degli Anelli in televisione è un evento atteso da molti, nonostante non sia la prima volta che il lavoro di Jackson viene trasmesso in chiaro.

Tutti e 3 i film hanno vinto nel complesso ben 17 Premi Oscar, soltanto Il Ritorno del Re ne ha vinti 11 risultando la pellicola con più statuette vinte nella storia degli Oscar, insieme a Titanic e Ben Hur.