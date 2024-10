Il Signore degli Anelli, Hugo Weaving esclude un suo ritorno: "Ne ho abbastanza della Terra di Mezzo"

L'attore Hugo Weaving, interprete di Elrond nella saga, ha spiegato perché non ha intenzione di ritornare nella saga in occasione dei progetti legati a Il Signore degli Anelli.

L'universo della saga Il Signore degli Anelli si espanderà con nuovi film, ma Hugo Weaving non ha alcuna intenzione di riprendere il suo ruolo di Elrond.

L'attore ha interpretato il ruolo nei sei lungometraggi diretti da Peter Jackson e, a differenza di altri suoi colleghi, non sembra essere interessato a un ritorno sul set.

La spiegazione di Weaving

Alcuni mesi fa è stato svelato che è in fase di sviluppo il prequel The Hunt for Gollum, che sarà diretto e interpretato da Andy serkis, e recentemente Ian McKellen e Viggo Mortensen, interpreti di Gandalf e Aragorn, hanno parlato del loro interesse nei confronti di un possibile ritorno nella Terra di Mezzo.

Weaving nella parte di Elrond

Hugo Weaving, intervistato da GamesRadar+, ha però bloccato sul nascere le ipotesi di un suo coinvolgimento dichiarando: "Personalmente, ne ho avuto abbastanza. Andare e tornare in Nuova Zelanda per un periodo di dieci anni è stato grandioso. L'ho fatto e sono tornato a lavorare con lo stesso team per un progetto intitolato Macchine mortali, che avrebbe dovuto essere il loro successivo grande franchise, ma è morto sul nascere".

L'attore ha proseguito sottolineando: "Ne avevo avuto abbastanza della Terra di Mezzo e non riesco a immaginare che qualcuno mi chieda di rifarlo".

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Serkis utilizzerà l'I.A. per ringiovanire gli attori

I problemi legati all'età

Hugo ha poi ricordato che Elrond è una creatura immortale e questo potrebbe creare ulteriori problemi: "Io sto invecchiando. Elrond è uno dei pochi personaggi, penso ce ne siano solo tre o quattro, che è presente in Il Silmarillion, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Ma anche quando siamo tornati a rigirare alcune parti de Il Signore degli Anelli, ero consapevole di essere invecchiato. E girare le scene per Lo Hobbit stava iniziando a diventare piuttosto sciocco".

Weaving ha tuttavia ribadito: "Ho amato far parte di quella saga, ma non ho assolutamente nessun progetto o desiderio di farne più parte".