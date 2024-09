Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Serkis utilizzerà l'I.A. per ringiovanire gli attori

Orlando Bloom ha confermato che gli è stato chiesto di tornare nel prossimo film di Andy Serkis "Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum". Il film dovrebbe svolgersi subito dopo gli eventi de "La Compagnia dall'Anello".

Se vi state chiedendo come possano tornare Viggo Mortensen, Elijah Wood, Sean Bean, Ian McKellen e Bloom, tutti invecchiati di 20 anni, Serkis sembra aver trovato una risposta al problema, che potrebbe rivelarsi molto controversa.

Bloom racconta a Variety di aver parlato con Serkis del prossimo film e che gli è stato detto che ci sono piani potenziali per svecchiare gli attori usando la tecnologia I.A.

L'utilizzo dell'I.A. nel prossimo film de Il Signore degli Anelli

The Hobbit: La desolazione di Smaug, Orlando Bloom in una scena nei panni di Legolas Greenleaf

Lo stesso Orlando Bloom è rimasto sorpreso nell'apprendere la notizia:

"Non so davvero cosa abbiano in mente. Ho parlato con Andy Serkis e mi ha detto che stavano pensando a come fare. Gli ho chiesto: "Come potrebbe funzionare?". E lui mi ha risposto: "Beh, AI!" e io: "Oh, OK!" È stato un periodo piuttosto magico della mia vita, ed è una di quelle cose in cui non ci sono aspetti negativi".

L'interprete di Legolas ha poi continuato: "Sono combattuto su questo tema, soprattutto perché non sono del tutto sicuro che la tecnologia di ringiovanimento si sia evoluta abbastanza da "The Irishman" di Scorsese, che è uno degli esempi principali a cui la maggior parte delle persone fa riferimento quando si parla del processo di ringiovanimento nei film".

Non si tratta solo di "The Irishman". Più recentemente, "Indiana Jones e il quadrante del destino", "The Flash" e l'imminente "Here" di Robert Zemeckis sono tutti film in cui gli attori sono invecchiati, per poi essere ringiovaniti.

Serkis sarà il protagonista e il regista di "The Hunt for Gollum", mentre al cast principale della trilogia di Peter Jackson è stato chiesto di tornare, compresi Wood, Bloom, Mortensen, McKellen e Bean.