Il signore degli anelli: Gollum, il messaggio di scuse degli sviluppatori è stato scritto con Chat GPT?

Dopo un lancio disastroso e delle controverse scuse pubbliche, un nuovo rapporto sostiene che la dichiarazione post-lancio de Il Signore degli Anelli: Gollum sia stata effettivamente scritta da ChatGPT. Il gioco d'avventura incentrato su Gollum non ha lasciato una buona impressione sui fan ed è stato ampiamente deriso online.

Come se non bastasse, secondo un nuovo rapporto di Game Two, il messaggio di scuse che ha seguito il lancio disastroso del gioco è stato scritto da ChatGPT. Durante un'intervista con alcuni ex sviluppatori di Daedalic, è venuto fuori che le scuse pubbliche non sono neppure state inizialmente scritte dal loro team.

Le fonti anonime affermando che il messaggio proviene dalla casa editrice Nacon e, sempre secondo Game Two, le scuse sarebbero state redatte in seguito usando ChatGPT. La pubblicazione è avvenuta senza che nessuno abbia verificato il testo in questione, come è evidente dalla prima riga delle scuse pubbliche in cui ci si riferisce al gioco con le seguenti parole: "Il Signore dell'Anello: Gollum".