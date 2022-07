Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nuove scene nel trailer presentato al San Diego Comic-Con 2022

Al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato un trailer inedito della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo a settembre su Prime Video.

Amazon ha infatti regalato 3 minuti ricchi di azione, paesaggi spettacolari e nuove anticipazioni sugli eventi ispirati alla saga di J.R.R. Tolkien.

Nel nuovo trailer della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere i personaggi al centro della storia sono convinti che finalmente l'epoca di guerra sia finita, ma la situazione prende una svolta inattesa. Il male è infatti in attesa e Sauron sta per entrare in azione, come anticipano alcune sequenze da brivido.

Il video anticipa inoltre la lotta per evitare che l'oscurità prenda il controllo e regala sequenze davvero spettacoli di scontri, lotte, duelli, orchi e altre creature che i fan della saga riconosceranno immediatamente.

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 settembre.

Il cast è composto da Morfydd Clark, Charles Edwards, Rob Aramayo, Ben Walker, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafindin, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Maxin Baldry, Ema Horvath, Lloyd Owen, Leon Wadham, Markella Kavenagh, Megan Richards, Dylan Smith, Sara Zwangobani, Sophia Nomvete e Owain Arthur.

Al panel hanno partecipato anche lo showrunner JD Payne, Patrick McKay, e alla produttrice Lindsey Weber.