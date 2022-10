Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Prime Video porta la Terra di Mezzo al New York Comic Con

In attesa del finale di stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Prime Video ha portato la Terra di Mezzo al New York Comic Con con un nuovo trailer esclusivo.

Sette membri del cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere hanno conquistato il New York Comic Con (NYCC) sull'Empire Stage con un panel brillante, moderato da Felicia Day, attrice, produttrice, autrice di bestseller del New York Times e voce appena annunciata del podcast gratuito ufficiale di Amazon Music dedicato alla serie.

Il panel ha incluso anche l'anticipazione di un trailer esclusivo del nuovo finale di stagione e un'anteprima a sorpresa di alcuni filmati inediti dell'attesissimo episodio finale, che sarà disponibile in streaming su Prime Video dalle ore 6.00 am di venerdì 14 ottobre. La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata un vero e proprio successo globale, totalizzando più di 25 milioni di visualizzazioni per i primi due episodi nel weekend di debutto.

Gli Anelli del Potere: un'immagine del settimo episodio

I membri del cast Cynthia Addai-Robinson ("Regina Reggente Miriel"), Nazanin Boniadi ("Bronwyn"), Charles Edwards ("Lord Celebrimbor"), Leon Wadham ("Kemen"), Benjamin Walker ("Alto Re Gil-galad"), Daniel Weyman ("Lo Straniero") e Sara Zwangobani ("Begonia Brandipiede") hanno preso parte a un panel di un'ora che ha offerto racconti dal backstage del set e alcune anticipazioni relative al tanto atteso finale della prima stagione.

Gli Anelli del Potere: una scena del quarto episodio

Anche se gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay non hanno potuto partecipare di persona al NYCC, hanno inviato un messaggio speciale dal set dello show in Inghilterra, dove è appena iniziata la produzione della seconda stagione della serie. Oltre ad accogliere i fan al panel, hanno anche condiviso alcuni filmati del dietro le quinte, insieme al loro entusiasmo per l'episodio finale della stagione.

Ai fan è stata mostrata un'anticipazione esclusiva di un nuovo trailer dinamico, che riassume tutti i passaggi chiave degli episodi fino ad ora disponibili e offre un'anteprima di ciò che accadrà nell'epico finale di stagione. Il nuovo trailer ha anticipato agli spettatori emozionanti sviluppi dell'ultimo episodio, con frasi come Mordor sorgerà, eroi cadranno e tutto sarà rivelato, il tutto accompagnato dalla traccia della colonna sonora di Bear McCreary, intitolata "Sauron". Ma è forse quella la scena in cui Celebrimbor sta forgiando? Preparati a scoprirlo il ​​14 ottobre!

Gli Anelli del Potere: una scena del quarto episodio

Gli Amazon Studios hanno anche sorpreso i partecipanti al panel del NYCC con una prima clip esclusiva del finale di stagione, che ha rivelato come le trame principali nei diversi regni dell'Arda siano finalmente collegate, conducendo a un momento che gli spettatori di tutto il mondo stavano aspettando dal primissimo annuncio del titolo della serie!

Felicia Day, moderatrice del panel e super fan di Tolkien, ha anche svelato alcune notizie interessanti - sarà la voce del prossimo podcast ufficiale de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - e ha inoltre condiviso uno speciale trailer del podcast. In questa nuova e innovativa serie podcast, che sarà disponibile gratuitamente su Amazon Music, la Day condividerà dettagli unici, aneddoti dal dietro le quinte e i momenti più emozionanti e sorprendenti attraverso un accesso senza precedenti al cast e alla troupe, inclusi gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. Ascolta tutti gli otto episodi del podcast ufficiale di accompagnamento su Amazon Music a partire dal 14 ottobre. Scarica adesso l'app Amazon Music.