Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere al centro di un panel del San Diego Comic-Con 2022

Il San Diego Comic-Con 2022 ospiterà un panel dedicato alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, riportando l'universo creato da J.R.R. Tolkien all'evento annuale dopo gli appuntamenti che erano stati dedicati ai film di Peter Jackson.

Prime Video ha confermato che a luglio i fan riceveranno molte anticipazioni direttamente dalla città americana.

La serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà sugli schermi della piattaforma in streaming a settembre e il panel in programma a San Diego, durante il Comic-Con, proporrà contenuti in anteprima e gli interventi degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, oltre alla presenza di alcuni membri del cast.

Tra gli interpreti del progetto ci sono Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, e Sara Zwangobani.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.