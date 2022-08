Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una featurette introduce la storia di Galadriel

Il 2 settembre prenderà il via su Prime Video la serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e una nuova featurette introduce la missione di Galadriel.

Nel video l'attrice Morfydd Clark spiega che il suo personaggio è impegnato in una missione.

Negli episodi di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il nuovo progetto tratto dalle opere di J.R.R. Tolkien, Galadriel sarà impegnata da moltissimi anni nel tentativo di individuare una presenza davvero malvagia e sfuggente. Morfydd Clark ha spiegato: "Sa che esiste questo pericolo e che il male deve essere fermato".

Per riuscire nell'impresa, tuttavia, ci sarà bisogno di un gruppo di alleati che la accompagneranno nel suo percorso.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.