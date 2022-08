Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, svelata la colonna sonora della prima stagione

Amazon Studios ha svelato la colonna sonora della prima stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, disponibile in tutto il mondo sui servizi di streaming.

Online è così possibile ascoltare i brani composti per gli episodi che arriveranno su Prime Video a partire dal 2 settembre.

A firmare le composizioni originali create per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato il premio Emmy Bear McCreary, mentre il tema musicale principale The Lord of the Rings: The Rings of Power è firmato dal premio Oscar Howard Shore. I clienti Amazon Music avranno accesso anche a due tracce esclusive della colonna sonora: Find the Light e The Promised King. Le versioni in vinile e CD saranno prossimamente disponibili sul sito di Mondo e su Amazon in versione deluxe.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà su Prime Video in tutto il mondo il 2 settembre 2022. Dopo l'uscita di ogni episodio, Amazon Music pubblicherà un album a settimana contenente la colonna sonora integrale di ciascun episodio, oltre ad altri bonus track disponibili solo su Amazon Music.

The Season One: Amazon Original Series Soundtrack include anche le performance di due attrici della serie: Sophia Nomvete (Princess Disa) nella traccia A Plea to the Rocks e Megan Richards (Poppy Proudfellow) che canta il brano This Wandering Day.

Bear McCreary, noto per la sua impareggiabile maestria nel creare mondi attraverso la musica e per l'uso di approcci musicali innovativi nella televisione, nel cinema e nei videogiochi, guiderà gli spettatori attraverso i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo, come si vedrà nella serie di prossima uscita. Lavorando tra gli iconici Abbey Road Studios, gli AIR Studios e il Synchron Stage a Vienna, McCreary ha registrato e composto ore di musica per la colonna sonora, intrecciando i suoi temi musicali originali in un tappeto sonoro per un'intera orchestra sinfonica, con coristi e vivaci strumenti folk.

McCreary ha dichiarato: "Gli splendidi romanzi di J.R.R. Tolkien e i loro adattamenti cinematografici hanno avuto un profondo impatto sulla mia immaginazione per quasi tutta la mia vita. Sono onorato di aver composto la musica che accompagnerà gli spettatori attraverso i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo".

"Questa colonna sonora è un accompagnamento straordinario all'esplorazione della serie nella Seconda Era della Terra di Mezzo" ha aggiunto Bob Bowen, worldwide head of music for Amazon Studios. "A due settimane dal debutto della prima stagione, siamo entusiasti di offrire ai fan un'ulteriore anticipazione su questa serie epica."

Il leggendario compositore Shore ha firmato le colonne sonore di alcuni dei film e delle serie televisive più memorabili e famose. Rispettato in tutto il mondo per la sua passione nei confronti delle opere di J.R.R. Tolkien è noto soprattutto per il suo lavoro nelle trilogie cinematografiche de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay, la serie inizia da un momento di relativa pace e segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Tra gli executive producer si annoverano anche Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e I producer Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista con J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

La tracklist della colonna sonora è la seguente:

01) "The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title" (by Howard Shore)

02) "Galadriel"

03) "Khazad-dûm"

04) "Nori Brandyfoot"

05) "The Stranger"

06) "Númenor"

07) "Sauron"

08) "Valinor"

09) "In the Beginning"

10) "Elrond Half-Elven"

11) "Durin IV"

12) "Harfoot Life"

13) "Bronwyn and Arondir"

14) "Halbrand"

15) "The Boat"

16) "Sundering Seas"

17) "Nobody Goes Off Trail"

18) "Elendil and Isildur"

19) "White Leaves"

20) "The Secrets of the Mountain"

21) "Nolwa Mahtar"

22) "Nampat"

23) "A Plea to the Rocks" (feat. Sophia Nomvete)

24) "This Wandering Day" (feat. Megan Richards)

25) "Scherzo for Violin and Swords"

26) "Sailing into Dawn"

27) "Find the Light" (Amazon Music Exclusive)

28) "For the Southlands"

29) "Cavalry"

30) "The Promised King" (Amazon Music Exclusive)

31) "Water and Flame"

32) "In the Mines"

33) "The Veil of Smoke"

34) "The Mystics"

35) "Perilous Whisperings"

36) "The Broken Line"

37) "Wise One"

38) "True Creation Requires Sacrifice"

39) "Where the Shadows Lie" (Instrumental)