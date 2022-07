Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, i nuovi character poster dei protagonisti

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriverà sugli schermi di Prime Video il 2 settembre e, grazie al Comic-Con 2022 di San Diego, è ora possibile vedere ben 22 character poster dei protagonisti.

Le immagini ritraggono i personaggi che saranno al centro dell'epica storia basata sull'universo creato da J.R.R. Tolkien e ambientata nella Terra di Mezzo.

Durante il panel della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il cast e i creatori della serie hanno interagito per la prima volta con i fan dal vivo, parlando della loro passione per l'incredibile universo immaginario creato da J.R.R. Tolkien e di come sia stato gratificante il percorso per portare in vita la mitica Seconda Era dell'amatissimo autore letterario - dai nuovi personaggi della serie e da quelli più conosciuti, agli incredibili regni della Terra di Mezzo, tra cui l'isola di Númenor, mai stata vista prima sullo schermo.

Tra gli interpreti del progetto ci sono Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, e Sara Zwangobani.

Ecco i poster:

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Ismael Cruz Córdova è Arondir

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Nazanin Boniadi è Bronwyn

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Charles Edwards interpreta Celebrimbor

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Sophia Nomvete è la Principessa Disa

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Owain Arthur è il principe Durin IV

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Ema Horvath è Eärien

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Lloyd Owen interpreta Elendil

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Robert Aramayo è Elrond

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Morfydd Clark è Galadriel

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Benjamin Walker è il Re Gil-galad

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Charlie Vickers è Halbrand

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Maxim Baldry nel ruolo di Isildur

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Leon Wadham è Kemen

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Dylan Smith è Largo Brandyfoot

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Sara Zwangobani è Marigold Brandyfoot

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Markella Kavenagh è Elanor “Nori” Brandyfoot

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Trystan Gravelle è Pharazôn

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Megan Richards è Poppy Proudfellow

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Cynthia Addai-Robinson è la Regina Míriel

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Sir Lenny Henry è Sadoc Burrows

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Tyroe Muhafidin è Theo

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Daniel Weyman è lo Straniero

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.