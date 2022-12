Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Amazon si è affidata anche ai feedback dei fan

Nuovi dettagli dal dietro le quinte continuano ad arrivare in merito alla prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Secondo quanto rivelato da un dirigente di Amazon Studios, ogni volta che veniva rilasciato un nuovo episodio, venivano raccolti e analizzati i feedback dei fan.

La serie, ha ottenuto ampio consenso nel corso della sua prima stagione. Nonostante ciò, molti sono gli spettatori, e i fan della saga, che hanno espresso una serie di dubbi in merito a quando accadeva all'interno dei singoli episodi della serie.

In una recente intervista rilasciata a ComicBook, il dirigente Vernon Sanders ha rivelato che gli studios hanno esaminato le reazioni dei fan dopo l'uscita di ogni episodio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, scoprendo così che non tutti erano soddisfatti dell'adattamento.

"Abbiamo creato il nostro studio con migliaia di persone, tra cui migliaia di fan de Il Signore degli Anelli, per avere una conversazione con loro mentre usciva ogni episodio e per capire come stavano reagendo. Uno sguardo completo a 360 gradi per capirlo davvero" ha raccontato Sanders per poi proseguire.

"E penso che abbiamo molti dei fan de Il Signore degli Anelli, sia fan dei libri che fan dei film. Sappiamo che alcuni di loro hanno avuto dei problemi, o non si aspettavano quello che hanno visto o se lo aspettavano ma non nel modo in cui lo hanno visto, e questo è naturale. Penso che ogni volta che affronti qualcosa che è così amato, probabilmente avrai una forte reazione e avrai alcune persone che semplicemente non sono d'accordo. Avere Simon Tolkien e il Tolkien Estate che ci aiutano, ci ha dato un po' di conforto sul fatto che stavamo facendo del nostro meglio. Avere il loro appoggio ha significato molto".

Secondo molti fan dei libri, ha riportato ScreenRant, alcuni eventi e personaggi della storia siano stati messi insieme per "comodità narrativa". "Manca di slancio e velocità narrativa" hanno sottolineato invece alcuni fan della saga che si sono soffermati sui primi episodi della prima stagione i quali hanno "un ritmo più lento con eventi irrilevanti". Questi solo alcuni dei pensieri dei fan.

Intanto, la produzione della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere prosegue nel Regno Unito. Cosa accadrà nei nuovi episodi? Quali volti agiranno per il bene e quali seguiranno la via del male?