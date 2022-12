Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Calam Lynch si unisce al cast della seconda stagione

Calam Lynch, che ha debuttato nella seconda stagione di Bridgerton, si è unito al cast della prossima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Come annunciato proprio in queste ore da The Wrap, l'attore di Bridgerton Calam Lynch entrerà a far parte della serie Amazon, e assieme a lui vi saranno ulteriori aggiunte al cast. Nei nuovi episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, accanto al cast conosciuto nella prima stagione, i fan troveranno Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen e Selina Lo.

Otto new entry che vanno a raggiungere volti precedentemente annunciati per la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere quali Gabriel Akuwudike, Yasen "Zates" Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson.

Intanto, negli ultimi giorni, è stato annunciato un cambiamento importante rispetto a quanto visto nella prima stagione. Sam Hazeldine andrà infatti a sostituire Joseph Mawle e presterà il suo volto ad Adar.

Gli Anelli del Potere: uno dei protagonisti rompe il silenzio sulla sua sostituzione

La prima stagione della serie, disponibile attualmente su Prime Video, è stata vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, secondo lo streamer, con oltre 24 miliardi di minuti visualizzati. Le rivelazioni giunte nel finale di stagione hanno lasciato i fan senza parole, ma con nuove domande a cui dare una risposta. Cosa accadrà nei nuovi episodi? Quali volti agiranno per il bene e quali seguiranno la via del male?