Il Signore degli Anelli: la colonna sonora di Howard Shore eletta la migliore di sempre in un nuovo sondaggio

La colonna sonora della trilogia Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson è stata eletta la migliore di sempre dagli ascoltatori della stazione radiofonica Classic FM.

A votare oltre 10.000 persone che hanno condiviso la propria preferenza online, battendo un'agguerrita concorrenza che comprende anche le composizioni di John Williams per Schindler's List e Star Wars.

La vittoria di Shore

La compagnia dell'Anello: un'immagine degli hobbit

Howard Shore ha commentato i risultati del sondaggio, svelati nella giornata di domenica, dichiarando: "Molte grazie a tutti gli ascoltatori di Classic FM. Sono davvero felice di essere riuscito a farvi avvicinare un po' di più alla Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien".

Alle spalle delle musiche di Il signore degli anelli si sono posizionate quelle di John Williams per Schindler's List e la saga di Star Wars. Il collaboratore di Steven Spielberg, che ha firmato moltissime colonne sonore memorabili, è presente in classifica anche con i brani ideati per Jurassic Park (all'ottavo posto), per il lavoro compiuto con Harry Potter e la pietra filosofale (11), per la saga di Indiana Jones (13), Salvate il soldato Ryan (21), il cult E.T. (30), il memorabile Lo squalo (39), Superman (47), Incontri ravvicinati del terzo tipo (58) e War Horse (87).

Hans Zimmer è presente con ben 10 colonne sonore: Il Gladiatore (5), Interstellar (17), Il Re Leone (23), Inception (29), la saga dei Pirati dei Caraibi (31), The Holiday (52), la trilogia del Cavaliere Oscuro (61), Dunkirk (70), No Time To Die (77), e Il Codice Da Vinci (85).

John Barry si è invece posizionato alla quarta posizione con La mia Africa, oltre a entrare nella top 10 con Balla coi lupi alla settima. L'artista è poi in classifica con Somewhere in Time (56), Nata libera (69), On Her Majesty's Secret Service (72) e Goldfinger (76).

Ennio Morricone, infine, è presente nella classifica con Il Buono, il Brutto e il Cattivo (9), Mission (10), Nuovo Cinema Paradiso (26), C'era una volta il West (49), C'era una volta in America (82).

La classifica

Ecco la Top 20: