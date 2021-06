Il Signore degli Anelli: il cast non sa quando si concluderanno le riprese della prima stagione della serie

La serie Il Signore degli Anelli si conferma come uno dei progetti più ambiziosi e avvolti dalla segretezza degli ultimi anni: Benjamin Walker ha ad esempio svelato che il cast non sa quando si concluderanno le riprese.

L'attore, intervistato da Collider, non ha potuto rivelare molti dettagli relativi al progetto, raccontando però in che modo è stato coinvolto nello show prodotto da Amazon.

Benjamin Walker ha infatti svelato parlando della serie dedicata a The Lord of the Rings: "Si è trattato di un processo molto lungo per quanto riguarda le audizioni e non li ho sentito per alcuni mesi. Tutto il mondo stava, in quel periodo, cercando di capire cosa avremmo fatto. E poi uno degli showrunner, J.D. Payne mi ha telefonato e mi ha presentato la parte e l'impegno richiesto, che era molto. E potevo sentire al telefono che c'era qualcuno che stava facendo degli annunci e molto rumore in sottofondo, ed ero incerto. Ho detto 'J.D. dove sei?'. E ha risposto 'Sono in ospedale'. Ho chiesto 'Stai bene?' e la sua risposta è stata 'No. Mia moglie sta per partorire'".

L'attore si è reso conto che lo showrunner doveva essere veramente coinvolto nel progetto per trovare il tempo di occuparsi del lavoro anche in un momento così complicato: "Aveva quel livello di impegno di cui si ha bisogno per portare questa serie a ottenere i risultati che dovrebbe avere. Sarebbe stato un enorme errore non farne parte".

Benjamin ha poi spiegato perché pensa sia importante mantenere il segreto senza rivelare spoiler e anticipazioni relativi al lavoro compiuto sul set: "Non posso realmente dire molto e di solito è fastidioso quanto ti dicono di non parlare del progetto a cui stai lavorando. In questo caso sono d'accordo con loro perché c'è così tanta attenzione e accadono così tante cose, è importante che noi proteggiamo la serie. Non posso realmente dire molto, tranne il fatto che sarete felici di sapere così poco quando la vedrete".

L'attore ha spiegato di essere fin da ragazzo un grande fan delle opere di J.R.R. Tolkien e questo ha contribuito alla sua scelta di accettare un progetto che richiede moltissimo tempo da trascorrere sul set: "Si tratta di uno di quei progetti che se lo rifiuti potresti rimpiangerlo per il resto della tua vita. Viene distribuito sugli schermi e pensi 'Avrei potuto recitarci?'".

Benjamin Walker ha infine raccontato che si trova ancora in Nuova Zelanda e non ha idea di quando si concluderanno le riprese della prima stagione: "A questo punto è un po' nebuloso. Siamo qui da molto tempo e ci lasceranno andare quando non serviremo più".