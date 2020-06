Il Signore degli Anelli, Andy Serkis: "Mi avevano consigliato di rifiutare il ruolo di Gollum"

Il Signore degli Anelli ha mostrato Andy Serkis nell'iconico ruolo di Gollum e l'attore ha ora svelato che gli era stato consigliato di rifiutare la parte.

Ora è impossibile immaginare la trilogia tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien senza l'interpretazione della star e non si può che essere felici della sua scelta di non seguire il consiglio ricevuto.

Nei film diretti da Peter Jackson uno dei personaggi principali è proprio Gollum che è stato realizzato sfruttando nel migliore dei modi la tecnologia che in quegli anni era nelle prime fasi di sviluppo. Andy Serkis ha anticipato i tempi sul set dei film Il signore degli anelli e ha raccontato quanto accaduto dopo che l'agente gli aveva parlato del possibile ruolo.

L'attore ha ricordato: "Mi ricordo che ero a Praga a lavorare a un adattamento di Oliver Twist e ho detto all'altro attore con cui stavo lavorando: 'Penso che andrò in Nuova Zelanda per interpretare questo personaggio digitale'. Ha detto 'La tua faccia apparirà sullo schermo?'. Ho risposto 'No, non ci sarà'. Ha replicato 'Amico, mi terrei alla larga'".

Durante la reunion virtuale del cast del film organizzata da Josh Gad, Serkis aveva inoltre dichiarato: "Peter Jackson aveva detto 'Non sono esattamente certo di come lo faremo, ma proveremo questo nuovo metodo chiamato motion capture. Vogliamo che qualcuno sia sul set per interpretare Gollum, ma nessun attore potrebbe essere realmente come lo immaginiamo'".