Il Santo: Dexter Fletcher regista del film reboot

Il Santo tornerà nei cinema con un reboot e alla regia ci sarà Dexter Fletcher, recentemente dietro la macchina da presa in occasione di Rocketman.

Il franchise action si basa sui romanzi scritti negli anni Venti da Leslie Charteris e riporterà sugli schermi il personaggio dopo i progetti per il piccolo e grande schermo.

Nel 1997 era stato Val Kilmer a interpretare l'iconico personaggio, ora al centro di un nuovo film scritto da Seth Grahame-Smith e prodotto da Lorenzo Di Bonaventura in collaborazione con Brad Krevoy.

Il Santo racconta le avventure di Simon Templar, un criminale in stile Robin Hood e su commissione. I romanzi avevano ispirato uno show televisivo, andato in onda negli anni '60, e l'adattamento per il grande schermo che non ha però dato vita a un franchise di successo come avevano ipotizzato i produttori.

Dexter Fletcher ha reso Rocketman un successo internazionale e il regista, prossimamente, dovrebbe occuparsi anche del film Renfield, parte dei progetti legati ai mostri Universal.