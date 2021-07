Regé-Jean Page sarà il protagonista del reboot del film Il Santo

Il Santo tornerà sugli schermi cinematografici con un nuovo film e il protagonista sarà Regé-Jean Page, la star di Bridgerton.

Il progetto verrà realizzato per Paramount Pictures e a scrivere la sceneggiatura sarà Kwame Kwei-Armah.

Rege-Jean Page in una foto promozionale

Per ora lo studio non ha svelato se alla regia del nuovo film ci sarà Dexter Fletcher, attualmente impegnato nella realizzazione di The Offer per Paramount+, che era stato scelto inizialmente per occuparsi del progetto.

Rege-Jean Page ha già collaborato con Paramount in occasione di Dungeons & Dragons, l'atteso adattamento del popolare gioco, e l'attore ha recitato in The Gray Man.

La star di Bridgerton avrà quindi la parte del personaggio creato da Leslie Charteris negli anni Venti. La prima versione cinematografica delle avventure raccontate in Il Santo aveva incassato in tutto il mondo 118 milioni di dollari.

Nel 1997 era stato Val Kilmer a interpretare l'iconico personaggio, ora al centro del nuovo film scritto da Seth Grahame-Smith e prodotto da Lorenzo Di Bonaventura in collaborazione con Brad Krevoy.

Il Santo racconta le avventure di Simon Templar, un criminale in stile Robin Hood e su commissione. I romanzi avevano ispirato uno show televisivo, andato in onda negli anni '60, e l'adattamento per il grande schermo che non ha però dato vita a un franchise di successo come avevano ipotizzato i produttori.