Dexter Fletcher torna alla regia con Renfield, film ideato da Robert Kirkman

Dexter Fletcher, il regista di Rocketman, ritornerà dietro la macchina da presa in occasione di Renfield, film ideato da Robert Kirkman.

Dexter Fletcher, dopo il successo di Rocketman, ritornerà alla regia con Renfield, un progetto prodotto da Universal e nato da un'idea di Robert Kirkman.

Il film, scritto da Ryan Ridley, racconterà la storia di R.M. Renfield, personaggio presente nel romanzo Drácula scritto da Bram Stoker. L'uomo viene creduto folle, ma è in realtà al servizio dell'iconico vampiro. Il progetto diretto da Dexter Fletcher dovrebbe essere ambientato nel presente e, per ora, non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardanti gli eventi al centro della trama.

I mostri della Universal avrebbero dovuto dare vita a un universo cinematografico composto da vari film legati tra loro, tuttavia i risultati deludenti ottenuti ai box office hanno modificato i progetti dello studio riguardanti i marchi di cui è proprietaria. Nel 2020 debutterà The Invisible Man, prodotto da Blumhouse, e Paul Feig è al lavoro su un altro film ispirato ai mostri.