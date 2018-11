Il Santo: Chris Pratt sarà il protagonista del film?

Il Santo, il franchise action che Paramount Pictures ha intenzione di riportare nelle sale cinematografiche, potrebbe avere come protagonista l'attore Chris Pratt, la star di Guardiani della Galassia e Jurassic World.

La casa di produzione, circa un anno fa, ha ottenuto i diritti della serie di libri scritti da Leslie Charteris e saranno Lorenzo di Bonaventura e Robert Evans a produrre il lungometraggio.

La storia ha come protagonista Simon Templar: un uomo che cerca di sconfiggere il male presente sulla Terra, dai politici corrotti agli spacciatori di droga.

Il personaggio è stato già portato sul grande schermo e in televisione più volte, la più recente nel 1997 con il film con protagonista Val Kilmer.

Chris è attualmente in fase di trattative con la produzione e non resta che attendere per scoprire se accetterà la parte.

Pratt avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Star-Lord nel terzo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia, tuttavia la produzione è stata per ora sospesa a causa del licenziamento dello sceneggiatore e regista James Gunn, lasciando il progetto in sospeso.