Disney stabilisce un nuovo record di incassi e supera quota 7.67 miliardi di dollari

Film come Il Re Leone e Avengers: Endgame hanno permesso a Disney di stabilire nuovi record di incassi.

Disney ha stabilito un nuovo record conquistando il primato del maggior numero di biglietti venduti per un solo studio cinematografico, mentre continua a ottenere incassi incredibilmente positivi in tutto il mondo.

Il colosso dell'intrattenimento ha infatti superato quota 7.67 miliardi di dollari a livello mondiale, battendo il record che aveva stabilito nel 2016 quando i film Disney si erano fermati a quota 7.61 miliardi.

Lo studio, durante il weekend, è inoltre andato oltre i 5 miliardi di dollari incassati al di fuori dei confini americani arrivando a circa 5.09 miliardi.

I risultati registrati possono essere solo destinati a lievitare considerando che all'appello mancano ancora titoli di grande richiamo come Frozen II - Il segreto di Arendelle, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Maleficent: Signora del male, in arrivo nelle sale di tutto il mondo in autunno e inverno.

Nella classifica dei film di maggior successo dell'anno ci sono inoltre 5 film Disney nelle prime 6 posizioni: Avengers: Endgame (2.79 miliardi), Captain Marvel (1.1 miliardi), Aladdin (1 miliardo), Il Re Leone (962 milioni) e Toy Story 4 (917 milioni). Gli ultimi due lungometraggi della lista dovrebbero riuscire nelle prossime settimane ad andare oltre 1 miliardo di dollari.

Dopo l'acquisizione di Fox lo studio possiede il controllo del 40% del mercato cinematografico americano e queste cifre record sembrano solo l'anticipazione dei primati in arrivo nelle prossime stagioni cinematografiche.