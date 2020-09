Il Re Leone: sequel del film Disney in arrivo, Barry Jenkins alla regia

Il Re Leone, nella sua nuova versione fotorealistica uscita nel 2019, avrà un sequel e alla regia ci sarà Barry Jenkins, premio Oscar grazie a Moonlight.

Il progetto, per ora, non ha ancora una data di uscita prevista e lo studio non ha condiviso ulteriori dettagli.

Il Re Leone ha avuto nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor ha avuto il ruolo di Scar, Seth Rogen quello di Pumbaa, Billy Eichner veste i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu. Alfre Woodard è stata Sabari, la madre di Simba.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba, il cucciolo di leone cresciuto distante dal regno che era stato guidato dal padre Mufasa e che torna ormai adulto a lottare per togliere il potere al malvagio zio Scar.