Il Re Leone: il presidente della Disney vuole che diventi una saga 'alla Star Wars'

Sean Bailey, presidente di Walt Disney Pictures, ha in mente grandi piani per il Re Leone dopo il film in live action del 2019.

Un epico franchise alla Star Wars? Sarebbe questo il piano che Sean Bailey, presidente di Walt Disney Pictures, vorrebbe mettere in atto per il Re Leone, celebre cartoon diventato un film live action nel 2019. Ecco cosa ha dichiarato di recente ai microfoni del New York Times.

"Sono convinto che Il Re Leone possa espandersi in una grande, epica saga, proprio come avvenuto con Star Wars. C'è spazio per fare tante cose se riusciamo a trovare le storie adatte". Sappiamo già che è stato dato il via libera per un prequel, intitolato Mufasa: The Lion King, che arriverà nelle sale nel 2024.

Il Re Leone in 4K e Blu-ray, recensione: un video da non credere ai propri occhi

Il film, che vedrà la presenza di Timon, Pumbaa e Rafiki, sarà ambientato in due epoche diverse e racconterà la storia delle origini di Mufasa a un nuovo cucciolo, mentre vediamo Mufasa diventare re.

Mufasa: the Lion King sarà diretto da Barry Jenkins da una sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson. Aaron Pierre doppierà Mufasa, mentre Kelvin Harrison Jr. sarà la voce di Scar.

Il Re Leone, in arrivo il fumetto su Scar

Scar, fratello di Mufasa e zio di Simba pronto a tutto per conquistare il regno, è diventato uno degli antagonisti più celebri della Disney. La sua morte è arrivata al termine del film animato, ma non prima di aver gettato scompiglio e dolore con l'aiuto delle iene. Ora, a distanza di anni, Dynamite Comics porta sulle pagine di un fumetto speciale una parte della storia di Scar che non è stata raccontata in Disney Villains: Scar #1 a opera dello scrittore Chuck Brown (Aquamen) e dell'artista Trevor Fraley.

La psicologia di Scar sarà dunque esplorata in Disney Villains: Scar #1, che debutterà con una storia speciale di 27 pagine in formato extra, disponibile prima dell'estate del 2025.