Il re leone: Disney annuncia il titolo del prequel di Barry Jenkins al D23

Durante il panel dei Walt Disney Studios al D23 Expo, il regista Barry Jenkins ha rivelato il titolo del prequel de Il re leone: il film in arrivo si intitolerà Mufasa: The Lion King e debutterà nelle sale nel 2024.

Secondo quanto riferito il prequel, che vedrà la presenza di Timon, Pumbaa e Rafiki, sarà ambientato in due epoche diverse e racconterà la storia delle origini di Mufasa a un nuovo cucciolo, mentre vediamo Mufasa diventare re.

Nel corso del panel è stato mostrato un breve teaser che anticipa il prequel, la cui descrizione è stata brevemente riportata da Jamie Jirak di ComicBook.com. ecco cosa ha scritto: "Il teaser inizia con il cucciolo Mufasa. 'Non una goccia di sangue reale'. Viene spazzato via dall'acqua. Si conclude con Timon e Pumbaa che scherzano 'Non siamo in questo film?' Quindi.. lo sono."

Mufasa: the Lion King sarà diretto da Barry Jenkins da una sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson. Aaron Pierre doppierà Mufasa, mentre Kelvin Harrison Jr. sarà la voce di Scar.

Il Re Leone in 4K e Blu-ray, recensione: un video da non credere ai propri occhi

"Sono cresciuto con questi personaggi, significano così tanto per me", ha spiegato Jenkins in un'intervista lo scorso mese. "Penso che il lavoro che Jeff Nathanson, lo scrittore, ha fatto sia tornare ad aiutare davvero i bambini e chiunque abbia mai amato questa proprietà. I re non sono nati tali. Devono diventare chi sono attraverso una serie di eventi a cui molte persone possono relazionarsi. Quindi, da questo punto di vista, si adatta molto bene a tutto ciò che ho fatto. Non sento alcuna pressione, voglio solo fare un buon lavoro."