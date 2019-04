Il Re Leone, Jon Favreau assicura: "Non è un remake scena per scena del film animato"

Il Re Leone tornerà nelle sale in estate con una nuova versione e il regista Jon Favreau ha confermato che il progetto non è una copia dell'originale.

I primi trailer dell'atteso progetto della Disney hanno mostrato la nuova versione di alcune delle iconiche sequenze del lungometraggio animato realizzato nel 1994, tuttavia i fan possono attendersi del materiale totalmente inedito.

Il regista del film Il Re Leone ha infatti ribadito che non si tratta di un remake che ricrea scena dopo scena la storia di Simba e degli altri abitanti della savana nello stesso modo rispetto alla versione animata. Jon Favreau ha spiegato: "L'originale resiste alla prova del tempo incredibilmente bene, quindi la sfida non era raccontare una storia in un modo diverso, ma non deludere le aspettative delle persone e in qualche modo sorprenderle".

Alcuni passaggi, secondo il filmmaker, sono talmente iconici che è impossibile sostituirli o cambiarli, tuttavia non mancheranno situazioni e sequenze totalmente inedite.

Il Re Leone è uno dei film più attesi del 2019 e avrà nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner veste i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba, il cucciolo di leone cresciuto distante dal regno che era stato guidato dal padre Mufasa e che torna ormai adulto a lottare per togliere il potere al malvagio zio Scar.

Il Re Leone arriverà nei cinema il 21 agosto.