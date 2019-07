Il Re Leone, Donald Glover: "Cantare con Beyonce? Giocare a basket con Michael Jordan fa meno paura!"

Il Re Leone, nella sua versione originale, ha Donald Glover nel ruolo di Simba a la giovane star ha svelato di non aver lavorato insieme a Beyonce in sala di doppiaggio.

L'attore e la popstar sono gli interpreti del famoso duetto Can You Feel the Love Tonight?, ma non si è trattata di una performance "dal vivo".

Donald Glover, parlando del momento in cui è andato in sala di registrazione per incidere il famoso brano tratto dalla colonna sonora de Il Re Leone ha spiegato: "No, ho chiesto di non essere in sua presenza. Non volevo guardare Beyoncé Knowles negli occhi mentre stavo cantando!".

L'attore ha però immediatamente precisato quanto accaduto: "In realtà stavo lavorando al film Solo: A Star Wars Story in quel periodo, quindi ero a Londra. Ho registrato la mia parte presso gli Abbey Road Studios".

Glover ha però spiegato che essere impegnato in versione cantante insieme a una star del calibro di Beyonce è un'esperienza un po' complicata: "Penso che giocare a basket con Michael Jordan sia in grado di intimidire meno se sei a casa e stai semplicemente lanciando dei pezzi di carta nel cestino".

Il Re Leone: le prime reazioni al live action Disney

Nella versione originale, il cast di doppiatori del live-action comprenderà anche James Earl Jones riprenderà il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon e John Oliver Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba. Nella versione italiana, invece, Marco Mengoni sarà Simba ed Elisa avrà la parte di Nala.

Per la regia di Jon Favreau, Il Re Leone riporterà sul grande schermo la storia del giovane Simba, figlio di Re Mufasa, che fugge dal regno dove è nato dopo la morte del padre, causata da Scar, il fratello del sovrano che vuole ottenere il potere sulla savana. Simba cresce così "in esilio", in compagnia dei simpatici Timon e Pumbaa, fino a quando l'incontro con la sua amica di infanzia Nala lo porta a confrontarsi con il proprio passato e decidere di ritornare per sconfiggere Scar e salvare la sua terra, sull'orlo della distruzione e del caos. Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba. Il Re Leone arriverà nei cinema italiani il 21 agosto.