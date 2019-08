Il Re Leone: Cheryl Porter canta Il cerchio della vita stasera a Roma!

Stasera al The Space Moderno di Roma Cheryl Porter canterà live per il pubblico alle 19.00 Il Cerchio della Vita, storica canzone de Il Re Leone.

Per festeggiare l'uscita de Il Re Leone nelle sale, Cheryl Porter si esibirà su Il Cerchio della Vita a Roma, al The Space Moderno: ecco quando e dove assistere alla performance!

A 25 anni dalla prima uscita nelle sale, torna in chiave reboot il live action de Il Re Leone. Il Cerchio della Vita, canzone simbolo, apre la storia e accompagna gli animali abitanti della Savana che accorrono alla Rupe dei Re dove il saggio Rafiki sta per celebrare la nascita dell'erede di Mufasa, alzando verso il cielo il cucciolo Simba. Tutto è uguale alla celebre scena dell'originale d'animazione ma, decisamente, rinnovato nella sua realizzazione. Adesso tutto è più reale che mai: dal più piccolo insetto fino ai maestosi leoni e i possenti elefanti.

Il Re leone: il piccolo Simba in una scena

In occasione dell'arrivo nelle sale del film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Re Leone, mercoledì 21 agosto, Cheryl Porter incontrerà il pubblico del The Space Cinema Moderno di Roma. La cantante, famosa per essere una vocal coach, solista, performer gospel e insegnante di canto, è la nuova interprete, con la sua potente voce, de Il Cerchio della Vita, la canzone divenuta icona del film e alla quale darà nuova luce per un'inedita versione riadattata al live action in uscita.

Le prevendite per assistere all'evento sono aperte e disponibili sul sito ufficiale The Space Cinema al seguente link oltre che sulla nuova applicazione mobile del circuito.