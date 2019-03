Il Re Leone: il cane che si commuove alle scene del film

Il Re Leone tornerà nelle sale tra qualche mese con una nuova versione estremamente realistica e i fan di tutto il mondo sono pronti a rivivere sul grande schermo la storia di Simba, il cucciolo di leone che dopo la morte del padre Mufasa fugge dal suo regno, ritornandovi da adulto per salvare il suo branco e gli altri abitanti dell'area dal malvagio Scar.

Tra gli spettatori, forse con qualche difficoltà pratica, potrebbe anche esserci Luna, una pitbull estremamente sensibile che è diventata famosa nelle ultime settimane online grazie al video in cui si commuove durante una delle sequenze più drammatiche del classico Disney.

La cagnolina è stata adottata tramite la Humane Educational Society, un rifugio per animali del Tennessee, e ha trovato una casa grazie a Josh Myers e Hannah Huddleston, una giovane coppia di Chattanooga.

Luna, che ora ha quattro mesi, è rimasta infatti colpita dal momento della morte di Mufasa, come ha spiegato su Facebook Josh: "Io e Hannah stavamo guardando Il re leone mentre Luna stava giocando. Ma non appena Mufasa è morto si è fermata, si è girata verso la tv e ha iniziato a guardare. Vederla piangere davanti alla tv è stata una delle cose più dolci che io abbia mai visto. Si è persino stesa proprio dopo il momento in cui Simba si distende vicino al padre... Non ci meritiamo i cani! Quattro mesi e sta già dimostrando empatia. Non vedo l'ora di scoprire come reagirà al nuovo Re Leone!".

Non è la prima volta che un cane dimostra una reazione emotiva alla morte di Mufasa: online i video delle reazioni alle morte del re sono numerose e sembrano dimostrare che il film è in grado di suscitare emozioni negli spettatori davvero di ogni tipo!

Il Re Leone è uno dei film più attesi del 2019 e avrà nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner veste i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba, il cucciolo di leone cresciuto distante dal regno che era stato guidato dal padre Mufasa e che torna ormai adulto a lottare per togliere il potere al malvagio zio Scar.

Il Re Leone arriverà nei cinema il 21 agosto.