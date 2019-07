Il Re Leone: Beyoncè nel video della canzone Spirit con sua figlia

Il Re Leone sta per arrivare in sala ma Beyoncè ha già stregato tutti nel video di Spirit, il singolo cantato dalla regina del pop nella colonna sonora originale del remake live-action.

Nel video, la cantante è favolosa come sempre, con abiti che ricordano i colori e lo stile dell'Africa ma con lei c'è anche una piccola ospite speciale: la figlia Blue Ivy.

A un certo punto della canzone, infatti, spunta la piccola Blue nel deserto, che raggiunge mamma Queen B. allungandole la mano. Una delle scene più emozionanti di tutto il video, che è un vero e proprio omaggio all'Africa, una vera e propria celebrazione della natura, dei colori e alla bellezza incontaminata del continente in cui si ambienta il film.

Il video di Spirit alterna scene che vedono la cantante e un meraviglioso corpo di ballo a scene tratte dal film, tramite le quali possiamo già immaginare cosa vedremo il prossimo 21 agosto, quando Il Re Leone arriverà in Italia.

Il brando cantato da Beyoncé Knowles sarà inserito nell'album The Lion King: The Gift, a cura della cantante che vedrà insieme a lei diversi artisti, riuniti per celebrare i suoni dell'Africa. Tra le tante collaborazioni, spiccano quelle con Kendrick Lamar, Jessie Reyes, Pharrell Williams e ovviamente Childish Gambino (Donald Glover, doppiatore di Simba).