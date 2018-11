Il Re Leone: Amy Sedaris tra i doppiatori della nuova versione del film

Il Re Leone ha segnato un record di visualizzazioni grazie al primo teaser trailer del remake del cult d'animazione della Disney e ora la produzione ha annunciato che tra le star coinvolte nel progetto ci sarà anche l'attrice Amy Sedaris che darà voce a un animale non presente nel lungometraggio del 1994.

Amy darà infatti voce a un toporagno elefante, specie caratterizzata da un lungo naso che sembra una proboscide e dalla capacità di muoversi con estrema velocità.

Sedaris ha collaborato in passato con il regista Jon Favreau in occasione del film Chef e ha lavorato come doppiatrice per la serie BoJack Horseman.

The Lion King è uno dei film più attesi del 2019 e avrà nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner veste i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba, il cucciolo di leone cresciuto distante dal regno che era stato guidato dal padre Mufasa e che torna ormai adulto a lottare per togliere il potere al malvagio zio Scar.

Il Re Leone arriverà nei cinema il 19 luglio 2019.